Sara Prata viveu esta sexta-feira, dia 27, um dia particularmente difícil na sua quarentena. A atriz foi forçada a lidar com as saudades da família num dia que habitualmente era de festa e de união - o aniversário do seu pai, que hoje se comemora.

"Eu estou bem, construo tudo à minha volta para me sentir o melhor possível, os meus estão bem e protegidos, sorrio e agradeço por tudo estar bem... mas hoje apetecia-me ter demorado um pouco mais no sonho em que nada estava a acontecer, pois podia ter ido abraçar o meu pai no seu aniversário... acho que foi a primeira vez que não o fiz", lamentou a atriz, que está de momento grávida da sua primeira filha.

"(...) Mas ele do outro lado do telefone respondeu: 'não tem mal filha, este ano estamos longe, para estarmos mais anos perto'... E é isto que me faz sorrir de novo", completou, revelando assim que, apesar das saudades que a distância física impõe, a sua família está agora mais unida que nunca.

