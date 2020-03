Em quarentena devido à pandemia do novo coronavírus, Sara Prata viu-se forçada a mudar os planos que tinha para os seus primeiros meses de gestação. Ainda assim, a atriz encontra um ponto positivo no facto de não poder sair de casa: passar mais tempo com o namorado, João Leitão.

"Que sorte estarmos aqui, contigo. Nunca pensei que ia estar a passar parte da nossa gravidez sem poder ser 'livre', viajar, preparar tudo e prepararmo-nos. Vamos trocando as voltas às rotinas sonhadas e concretizando cada dia em paz... Tudo vai ficar bem", começou por escrever, assinalando com as suas palavras a data especial que hoje se assinala e que no futuro terá um significado ainda mais especial para ambos: o Dia do Pai.

"Para já vejo algo muito positivo, nunca tinha pensado que ia passar tanto tempo contigo agarrado à nossa barriga. Só posso ser feliz, porque estar contigo 24/24 horas é o melhor presente para o dia de hoje", completou, juntando às suas palavras uma amorosa fotografia onde exibe a sua barriguinha de grávida.

