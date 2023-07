Dia de festa para a família de Sara Prata. A filha da atriz, Amélia, celebra o terceiro aniversário esta quinta-feira, uma data que a atriz não deixou de assinalar nas redes sociais.

"Faz 3 anos o grande amor da nossa vida! Parabéns, filha querida, vieste tornar a nossa vida tão mais completa. A nossa companheira nesta aventura tão bonita, João. Ontem terminei o dia a ver vídeos e fotos do dia do nascimento e foi maravilhoso sentir este turbilhão de emoções de novo, ao mesmo tempo que revivi outras que estranhamente parecem ter ficado perdidas no tempo (é só a mim que acontece?!). De repente 3 anos voaram e já vivemos tanto… E tal como sempre ouvi os meus pais dizer 'é um amor que nunca para de crescer'", escreveu a atriz, numa publicação feita no Instagram, onde partilhou também três fotografias tiradas na praia, nas quais a menina aparece sorridente à beira-mar ao colo do pai.