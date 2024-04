Sara Norte partilhou novas curiosidades da sua vida privada no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, desta vez sobre a relação íntima com o companheiro, Vasco Cruz.

Em conversa com os também comentadores Nuno Azinheira e Joana Latino, a atriz confessou: "[As relações sexuais] com luz até é melhor. Há aqueles casais que é assim: 'ai, apaga a luz'. A mim [é mais do género]: 'acende as luzes todas que eu gosto de ver'".

"Depende", reagiu Joana Latino. "A mim é sempre com a luz acesa", afirmou depois Sara Norte.

Por sua vez, Nuno Azinheira questionou: "E o vosso cão?". Ao que a atriz contou: "Ao princípio, o meu cão pensava que nós estávamos a lutar, acho eu. Então subia para a cama e ficava a olhar para nós. Até já chegou a encostar-se a mim, e eu disse-lhe: 'Oh Pablo, por amor de Deus'. Depois mandamos para a sala. Mas ele mete-se na cama dele a olhar para nós".

"Isso é assustador", comentou Joana Latino ao ouvir o relato de Sara Norte.

