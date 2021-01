Tal como já tinha partilhado com os seus seguidores no ano passado, Sara Norte começou a trabalhar numa escola como educadora, uma vez que os trabalhos na área da representação começaram a escassear. Ora, tendo em conta as mais recentes medidas do governo que ditaram o fecho das instituições escolares, eis que a artista já se despediu do seu lugar, temporariamente, como ficou claro.

"Hoje foi o meu último dia a trabalhar na escola... pelo menos por agora. Sei que tem que ser assim, pela segurança de todos mas vim com os olhinhos molhados só de pensar nas saudades que terei das meninas e meninos e da minha equipa maravilha", notou numa publicação.

"Agora é ficar em casa, proteger-me e tentar ocupar os meus dias com pensamentos positivos e coisas que posso fazer em casa e pensar que melhores dias virão.Vamos lá a mais um confinamento!", completou.

