Está grávida mas não para. Depois de dar vida à trapaceira Elsa Santinho na telenovela "Terra Brava", exibida pela SIC, Sara Matos vai protagonizar "Cuba livre", uma nova série de televisão que a RTP conta estrear em 2022. De acordo com a edição desta semana da revista TV 7 Dias, a atriz de 31 anos, que se encontra no segundo trimestre de gravidez e que aceitou o convite para ser a nova embaixadora nacional da marca brasileira O Boticário, foi a escolhida para interpretar a revolucionária Annie Silva Pais.

A filha única de Fernando Silva Pais, o último diretor da Polícia Internacional e Defesa do Estado (PIDE), a polícia política portuguesa criada em Portugal em 1945, casada com o diplomata suíço Raymond Quendoz, vivia em Havana, capital de Cuba, quando se apaixonou por Che Guevara. Em meados da década de 1960, atraída pelo guerrilheiro argentino, decide abandonar o marido e juntar-se à revolução cubana. Em 1974, com o pai preso, regressa a Portugal, mas regressa a Havana em 1981. É lá que morre em 1992.