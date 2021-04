Sara Matos esteve no podcast 'Só Mais 5 Minutos' e foi em conversa com Catarina Miranda que confessou ter assumido uma postura errada no início da sua carreira.

"Quando sai da escola e consegui pela primeira vez trabalhar, senti que tinha de mostrar que estava lá para trabalhar", começa por contar a atriz, referindo-se à sua estreia na novela 'Morangos Com Açúcar'.

Sara assume que "foi muito difícil" o primeiro contacto com o trabalho em equipa numa novela.

"Tinha mais dois colegas meus que tinham formação, mas os outros não tinham... e eu senti-me um bocadinho desamparada", explica, referindo mesmo que se sentiu "sozinha" na sua busca por uma afirmação como atriz.

"Queria provar que não era só mais uma", diz. "Eu estava a estudar os textos, porque queria fazer uma cena incrível, e de repente não era a pessoa mais simpática, a rapariga com mais energia e com tudo... porque eu queria provar que era uma atriz", conta, dando conta que percebeu ao sentir-se "sozinha" que tinha de aprender a gostar do convívio de bastidores e "a ser mais sociável".

Hoje, Sara Matos garante que este é um problema completamente ultrapassado.

Reveja no vídeo abaixo a entrevista completa:

