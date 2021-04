Após revelar publicamente o sexo do primeiro filho, um menino, foram partilhadas publicamente as primeiras revelações de Sara Matos sobre a gravidez.

A atriz esteve à conversa com Catarina Miranda para o programa do YouTube 'Só Mais 5 Minutos' e foi em conversa com a apresentadora que confessou não terem sido fáceis os primeiros meses de gestação.

"Não foi fácil o primeiro trimestre, alguns enjoos. Para mim foi custoso, confesso. Acho que só vomitei duas vezes, mas passei muitos dias nauseada", revela.

Agora, grávida de quase cinco meses, Sara diz estar numa ótima fase. "Super leve, tranquila e descontraída", é assim que a atriz se sente.

O bebé de Sara Matos, recorde-se, é o primeiro filho em comum entre a estrela da SIC e Pedro Teixeira. Para o ator este será o seu segundo rebento, que vem juntar-se a Maria, de 11 anos, resultado da relação com Cláudia Vieira.

