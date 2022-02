Foi no dia 15 de setembro que Sara Matos e Pedro Teixeira deram as boas-vindas ao pequeno Manuel, o primeiro filho do casal.

Esta terça-feira, 15 de fevereiro, o menino completou cinco meses, data que a mamã 'babada' não deixou passar em branco.

Ao longo do dia, a atriz assinalou este dia especial nas stories da sua página de Instagram. Entre as publicações, destacou uma carinhosa imagem onde aparece com o bebé ao colo. Veja abaixo:

© Instagram

