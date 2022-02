Sara Matos e Pedro Teixeira têm esta terça-feira, 15 de fevereiro, motivos para celebrar. O primeiro filho em comum entre o casal, Manuel, completa cinco meses de vida.

A data foi assinalada por Sara Matos com uma partilha onde a atriz mostra aquele que tem sido um dos seus melhores amigos no desafio da maternidade: o mecanismo de extração de leite.

© Reprodução Instagram/ Sara Matos e Pedro Teixeira

Em dia de celebração, resolvemos felicitar Sara e Pedro elegendo as 10 fotografias (disponíveis na galeria) mais amorosas do bebé Manuel até aqui reveladas. Com a mãe, ao colo do pai ou acarinhado pela irmã, não faltam momentos felizes vividos em família ao longo dos últimos cinco meses.

Maria, de 11 anos, a filha mais velha de Pedro Teixeira, resulta da relação do ator com Pedro Teixeira.

