Pedro Teixeira voltou a encantar os seus seguidores do Instagram ao partilhar esta terça-feira, dia 8, um novo vídeo amoroso de um momento de cumplicidade e diversão entre Sara Matos e o filho de ambos.

As imagens mostram a atriz deitada no chão a cantar perante o olhar atento do bebé Manuel, de cinco meses.

"Era isto que a mãe, Sara Matos, estava a cantar", escreve o ator ao partilhar o vídeo acompanhado do tema 'Baby Shark'.

Pedro Teixeira, recorde-se, é ainda pai de Maria, de 11 anos, fruto da sua anterior relação (com Cláudia Vieira).

Leia Também: "Bom dia cá de casa". Sara Matos em momento de mimo com o filho