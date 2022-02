Sara Matos é uma mãe 'babada'. Prova disso foi a ternurenta publicação que a atriz, de 32 anos, fez na sua conta de Instagram a respeito do filho, o bebé Manuel, fruto do seu relacionamento com Pedro Teixeira.

A artista publicou um retrato no qual se mostra a amamentar o bebé, com um sorriso aberto.

"Há quase 5 meses a levar o Manelito comigo para todo o lado", escreveu na legenda da publicação, dando assim conta da sua rotina de conciliação da maternidade com o trabalho.

Os elogios por parte dos seguidores não se fizeram esperar.

