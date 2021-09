Sara Matos presenteou esta segunda-feira os seus seguidores do Instagram com um conjunto de imagens onde mostra o filho recém-nascido, Manuel, fruto da relação com Pedro Teixeira.

Nos vídeos partilhados pela atriz é possível ver a filha mais velha de Pedro Teixeira, Maria, de 11 anos, a cuidar do irmão.

Veja na galeria as imagens e acompanhe o primeiro banho em casa do filho de Sara Matos e Pedro Teixeira.

Maria, recorde-se, resulta da relação do ator com Cláudia Vieira.

