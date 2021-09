Os últimos dias de Pedro Teixeira têm sido dedicados à família. Na passada semana, o ator, de 40 anos, foi pai pela segunda vez com o nascimento do pequeno Manuel, fruto do seu relacionamento com Sara Matos.

Ora, na manhã de hoje (19 de setembro), o artista partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram, através de stories, um momento de "amor" com os filhos.

Desta forma, Pedro aparece na companhia de Maria, de 10 anos - fruto do anterior relacionamento com Cláudia Vieira, do bebé Manuel, de Sara Matos e ainda de Góji, o seu patudo.

Um ternurento vídeo que poderá ver na presente galeria.

