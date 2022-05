Sara Matos presenteou esta segunda-feira os seguidores do Instagram com um novo vídeo do filho.

As imagens mostram a evolução do bebé Manuel, de oito meses, que surge a levantar-se sozinho e a dar os primeiros passos agarrado ao sofá.

Veja na galeria as imagens do menino, o primeiro filho em comum entre Sara Matos e Pedro Teixeira.

