Pedro Teixeira fez no domingo, 29 de maio, parte da equipa do 'Somos Portugal'. O apresentador marcou presença na Madeira, onde decorreu uma emissão especial do formato, e foi lá que se encontrou com Dolores Aveiro.

"Encontrei a casa da dona Dolores, tive o prazer de a conhecer pessoalmente e ainda recebi um presente. Obrigado, Dolores Aveiro", realçou o comunicador ao mostrar a camisola do Manchester United, clube onde joga atualmente Cristiano Ronaldo, que a matriarca do clã Aveiro lhe ofereceu.

A mãe de CR7 fez uma pequena aparição no programa das tardes da TVI, homenageando assim a sua terra natal.

