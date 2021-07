Sara Matos presentou os seus seguidores do Instagram esta quarta-feira, dia 28, com uma nova fotografia da sua barriguinha de grávida.

A atriz, de 31 anos, posou em biquíni diante do espelho e desta forma mostrou como está grande a barriguinha.

Sara Matos, recorde-se, aguarda a chegada de um menino, o primeiro filho. O bebé resulta da relação com Pedro Teixeira, para o ator este será o segundo rebento. Teixeira já é pai de uma menina, Maria, de 11 anos, resultado do namoro com Cláudia Vieira.

