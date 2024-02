Sara Matos estreou-se na Semana de Moda de Londres ao desfilar pela Marques Almeida em parceria com a Boticário.

Este foi um desafio único para a atriz, pois nunca tinha vivenciado tal experiência, como própria destacou numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"Foi uma estreia desfilar na Semana de Moda de Londres com um look Marques Almeida. Diferente de tudo o que já fiz? Sem dúvida! Obrigada família Boticário por me surpreenderem sempre com projetos diferentes", escreveu.

