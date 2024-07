Sara Matos pode adicionar uma nova conquista ao seu currículo. Conforme a própria partilhou com os seguidores da sua página de Instagram, "está a chegar a sua primeira série internacional".

Destacando imagens da trama na rede social, a artista notou: "Contracenei com atores que admiro e que sei que muitos de vocês conhecem e acompanham o seu trabalho. Foi com empenho e de coração aberto que me dediquei a este projeto tão diferente de tudo o que já fiz".

A série, intitulada 'Ponto Nemo', estreia no próximo ano na Amazon Prime e conta com Margarida Corceiro no elenco.