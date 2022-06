A relação de Sara Matos e Pedro Teixeira está bem e recomenda-se, é caso para dizer.

Esta sexta-feira, 10 de junho, a atriz e apresentadora partilhou nas stories do Instagram um divertido momento no qual surge a dançar com Pedro.

Comentando o mesmo, o artista questionou: "Nota-se que estou feliz?".

Veja o vídeo na galeria.

