Sara Matos partilhou um vídeo no mínimo ternurento do filho, o pequeno Manuel, a brincar com o pai, o Pedro Teixeira.

Estando ambos em cima da cama, depois de o ator fazer uma brincadeira, o menino não resiste a dar uma boa gargalhada.

Um momento adorável que foi elogiado por amigos e admiradores da atriz e apresentadora do ‘Ídolos’.

