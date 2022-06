Decorreu na noite de sábado, 4 de junho, uma nova emissão em direto do programa 'Ídolos'. Concorrentes talentosos, convidados 'de luxo' e uma apresentadora arrasadora, foram os ingredientes perfeitos para mais uma gala memorável.

Sara Matos voltou a destacar-se na condução do formato dando provas do seu talento ao atuar com os participantes e, claro, pelo look escolhido para a ocasião. A comunicadora apostou numa criação do designer de moda português Gonçalo Peixoto, um conjunto de calças e top brancos que, uma vez mais, realçaram as suas curvas e excelente forma física.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver as imagens que mostram o look completo.

Leia Também: Príncipe Gustav Wittgenstein vence rega nazi do avô e casa-se com plebeia