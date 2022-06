O príncipe Gustav de Sayn-Wittgenstein-Berleburg casou-se este sábado, 4 de junho, com a namorada de longa data - Carina Axelsson.

O casal subiu ao altar numa cerimónia religiosa, celebrada na Alemanha, depois de uma luta de vários anos para que o príncipe conseguisse casar-se com o amor da sua vida sem perder o título real.

Carina é plebeia, americana, católica e de origem humilde. Hoje dá cartas como escritora, mas trabalhou durante muitos anos como modelo. Esta foi a mulher por quem Gustav se apaixonou e com quem esteve impedido de casar-se devido a uma 'regra' deixada em testamento pelo seu avô.

Gustav Albrecht era um general de alto escalão do exército alemão, com uma estreita ligação ao nazismo, que antes de morrer resolveu deixar escrito em testamento que nenhum dos seus herdeiros poderia casar-se com uma mulher que não fosse nobre, de raça ariana e protestante, caso contrário perderiam o título e o direito a viverem no castelo da família, o palácio de Berleburg.

Sem nunca desistir de lutar pelo amor, o filho da princesa Benedita da Dinamarca e sobrinho da rainha Margarida II conseguiu em 2020 que o testamento do avô fosse anulado pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha.