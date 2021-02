Foi depois de ter cantado o tema 'Antes Que Digas Adeus' que Sara Correia disse a Herman José que a letra desta canção era do seu "querido Diogo Clemente".

Palavras que levaram o apresentador a questionar se o facto de ter tratado o músico por "querido" seria por ter tido uma 'relação' com o mesmo. No entanto, a artista fez questão de salientar: "Não! Isso já andaram a dizer que sim, mas não. Está fora de questão. É um irmão mais velho na minha vida, sem dúvida nenhuma".

E antes de terminar, frisou: "Gosto muito dele mas é só como amigo".

Recorde-se que no ano passado os músicos estiveram no centro das atenções, com especulações que alegavam que Sara era uma amiga especial de Diogo. Rumores que foram desmentidos, com Carolina Deslandes a defender a amiga e o pai dos seus filhos.

Leia Também: Herman José sobre Ivo Lucas. "Um dos miúdos que mais gosto. Um querido"