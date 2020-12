"És profundamente amada por todos", escreveu este sábado Laura Figueiredo, companheira de Mickael Carreira, sobre Sara, que homenageia com a publicação de uma fotografia da jovem com a sobrinha ao colo, e com um emocionado texto.

"Quando procurei uma fotografia hoje, esta foi a que me acalmou, por ver-te como és, linda sem qualquer pose, simplesmente a viver, a amar, tirei-a sem que percebesses porque estavam lindas as duas, porque estes momentos me enchiam o coração", escreveu a cunhada de Sara Carreira.

"Estamos tão perto do Natal que era a festa que mais gostavas", sublinhou, ainda, Laura Figueiredo. "Era difícil segurar-te até á meia noite porque querias ver a cara de todos quando vissem o teu presente".

"Não sei como vamos fazê-lo agora, não consigo imaginar", lamenta a companheira de Mickael Carreira, agradecendo o facto de Sara ter feito "parte das nossas vidas". "És profundamente amada por todos", escreveu Laura Figueiredo, conforme pode ver abaixo.

Laura Figueiredo, sublinhe-se, é o segundo elemento da família próxima de Sara Carreira a fazer uma comunicação pública sobre a tragédia. Na quinta-feira, um dia depois do funeral, o irmão de Tony Carreira, José Antunes, deixou um agradecimento por todo o carinho e apoio que têm recebido.

Recorde-se que Sara Carreira morreu no sábado passado, dia 5 de dezembro, num acidente de carro. Quem conduzia o veículo que transportava Sara era o seu namorado, Ivo Lucas, que continua internado no hospital.

De recordar ainda que o Ministério Público abriu um inquérito ao violento acidente que vitimou a jovem de 21 anos e envolveu quatro viaturas. Uma decisão que entra em linha com o que "sempre acontece neste tipo de situações".

