Sara Carbonero e o ex-companheiro Iker Casillas foram pais pela primeira vez há precisamente dez anos. O filho mais velho do casal, Martín nasceu no dia 3 de janeiro de 2014 e celebra hoje mais um ano de vida.

A data foi assinalada no Instagram pela mamã 'babada', que começou por citar um texto da autora Diana Loomans e escreveu depois: "Feliz aniversário, Martín. Estes dez anos foram um piscar de olhos. Tu estás entusiasmado com a mudança de dígito e nós porque é um verdadeiro presente partilhar as nossas vidas com alguém tão divertido, especial, empático, sensível e solidário como tu".

"O sorriso que ilumina os dias cinzentos, cuidador de todos, defensor de causas perdidas, amigo dos seus amigos, curioso, criativo e perfecionista. Um coração com pernas. É o que tu és. Com o dom de colocar-se sempre no lugar dos outros", destacou ainda, falando do menino.

"A verdadeira medida do passar do tempo é ver-te crescer e tornares-te no melhor companheiro de vida possível", acrescentou, agradecendo depois por a "salvar tantas vezes" e por "a ter escolhido como sua mãe".

"Porque neste dia 3 de janeiro eu também nasci contigo", disse, por fim, Sara Carbonero. Veja a publicação na íntegra:

De recordar que além de Martín, o ex-casal Sara Carbonero e Iker Casillas são pais de Lucas, o filho mais novo.

