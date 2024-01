Júlio Isidro voltou a destacar na sua página de Facebook uma data especial, desta vez o aniversário da filha Mariana.

Junto de uma fotografia antiga e outra atual, o apresentador começou por recordar o nascimento da filha e o início deste dia especial, que foi comemorado logo após a meia-noite.

"Um quarto de século de amor. 3 de janeiro de 1999, 13H05. Após largas horas de processo de parto, a Mariana Isidro Do Carmo chegava, chorava como mandam as regras e, já de olhos abertos, nem notou que os pais de olhos molhados, saudavam o grande acontecimento. Uma capricorniana, quase decalcada do progenitor nos traços físicos e personalidade, mas para muito melhor", escreveu o pai 'babado'.

"Às zero horas e um minuto de hoje, testemunhava a família cá de casa, as vidas de uma família que habita no palácio de Buckingham, o pai Júlio fez pausa na 'The Crown'. Menos formal, menos frio, sem criadagem, aconteceu mais um ato de amor familiar, as prendas, o inevitável texto do pai num postal bonito mas discreto, o abraço cheio de alegria da mana Francisca Isidro e os beijos, de novo comovidos dos papás", relatou.

"Este capricorniano empedernido, ainda não acredita que passaram 25 anos. Não acredita, mas sente nas dores nas cruzes e no espelho que lhe mostra o cabelo outrora pintado de castanho. Fazer anos em princípio de janeiro, com a víscera mater ainda sobrelotada de coisas boas, não é cómodo. Conheço bem essa sobreposição de parabéns com boas festas, a prenda fica já para o Natal e aniversário, enjoados de doces e dias a comer 'rédon' porque não se deita fora o que não chega a outros", acrescentou.

"Na casa dos Isidro do Carmo, a festa moderada, porque o dias não estão para isso, cumpre-se sobretudo com afeto. Não vou dizer que a 'doutora Mariana Isidro do Carmo, minha filha', faz anos, porque por citação similar poderia ser acusado de plágio… Não é a doutora que é nossa filha, mas à nossa filha chamam doutora. Digo tão só que esta jovem senhora é o que nós pais, desejávamos que fosse, inteligente, trabalhadora, sólida formação moral e, desculpem a veleidade, muito bonita", continuou.

"Outrora sorria ao nosso colo. Agora estamos nós nas lindas mãos da dentista. Do alto destas memórias, um quarto de século nos contempla", completou.

De recordar que Júlio Isidro e a mulher, Sandra, são também pais de Francisca, a filha mais nova. O apresentador tem ainda a filha Inês, fruto de uma anterior relação.

