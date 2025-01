"Feliz vida à pessoa que me deu vida", foi desta forma que Sara Carbonero deu início a uma bonita declaração de amor dedicada ao filho mais velho, Martín.

O menino, fruto da relação entretanto terminada com Iker Casillas, completa esta sexta-feira , 3 de janeiro, 11 anos de vida.

"Nada nos deixa mais felizes do que ver-te crescer e realizar os teus sonhos. A melhor parte de mim és tu", disse ainda na legenda de uma fotografia do aniversariante.

A jornalista espanhola é ainda mãe de Lucas, igualmente fruto do antigo casamento com o ex-guarda-redes do Futebol Clube do Porto.

