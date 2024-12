Com 2024 mesmo na reta final, Sara Carbonero fez um balanço sobre o ano que passou. Sempre muito discreta no que diz respeito à sua vida privada, Carbonero abriu o coração num desabafo que fez na sua página de Instagram.

"Estou tão ansiosa que o ano termine que me vou permitir a despedir-me mais cedo. Adeus, 2024. Obrigada por tudo o que me ensinaste à base de trabalho e resiliência", realçou, notando que conseguiu conhecer mais as pessoas.

"Sempre te recordarei como o pior ano da minha vida, mas serás apenas isso, uma leve recordação. Em algum dia deixarás de doer", confessou.

Para a jornalista espanhola, o ano foi de "aceitação" e "libertação".

"Este 2025 abraça muito, diz que amas, faz alguma loucura, ouve muita música. Que os arrependimentos venham não do que fazemos, não do que deixamos de fazer. Que o nosso medo se converta em coragem. Que continuemos a procurar ser a nossa melhor versão. Esse é o meu objetivo e mais nenhum. Trabalhar-me, saber quem sou, corrigir erros e fazer o melhor aos meus. E nunca, nunca perder a fé. Adeus 2024, podes voltar para o lugar de onde vieste. Encerramos o ciclo e desapegamos. Feliz ano novo", completou.

