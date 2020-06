Apesar de ser dia de festa, a data não será celebrada como a família gostaria. O pequeno Lucas, filho de Sara Carbonero e Iker Casillas, completa quatro anos esta terça-feira, 2 de junho.

Na página que tem no Instagram, a mãe 'babada' decidiu destacar este dia especial com a partilha de uma conversa que teve com o menino que começou precisamente por destacar-se em relação aos festejos do aniversário durante a pandemia da Covid-19.

"Embora já estejamos acostumados, é curioso que o seu filho pergunte se 'quando o coronavírus acabar, pode convidar os amigos da escola para o aniversário dele'. Respondemos que sim, sem saber muito bem quando é que esse dia chegará e, distante de todo o prognóstico, ele permanece satisfeito", começou por relatar Sara Carbonero.

De seguida, destacou a força das crianças de "interiorizarem e assumirem uma situação que continua a deixar muitos adultos frustrados".

"O Lucas nunca soprou as velas no mesmo lugar: Algarve, Sardenha, Navalacruz, nessa ordem, o seu dia sempre nos apanhou num lugar diferente e é por isso que este ano ele estava ansioso para fazer um lanche com todos os amigos a cantar a música 'dos parabéns'", acrescentou.

"Hoje, quando acordou, disse-me que já era muito grande, porque quando tinha dois anos não gostava de ovos fritos ou cogumelos, agora gosta. Perguntei-lhe outras coisas que não fez com dois anos e que agora podia fazer. 'Não falava bem, mamã, por isso já pensava que te amava muito mas não podia dizer-te'", partilhou Carbonero, terminando com uma mensagem carinhosa que dedicou ao filho mais novo neste dia especial.

"Hoje comemoramos a sua vida. Feliz aniversário, por muito anos a fazer cócegas nas tuas costas e mãos para adormeceres, a apaixonar-nos com os teus risos autênticos, vendo as tuas corridas de sprint com as mãos atrás, 'modo Sonic'. Por muitos mais anos a pensar que tu podes mudar o mundo com um pau de qualquer parque que atue como uma varinha de Hogwarts. E, em suma, maravilhando-te com todas estas pequenas coisas que são realmente as maiores, como tu sabes bem. Por muitos anos a aprender contigo", rematou.

Recorde-se que Sara e Iker são ainda pais de Martín, de seis anos.

