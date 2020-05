Após Iker Casillas ter sofrido um enfarte agudo do miocárdio em maio do ano passado, a mulher, Sara Carbonero, revelou nas redes sociais que tinha sido diagnosticada com cancro nos ovários.

Agora, depois de se ter submetido a tratamentos de quimioterapia, a jornalista espanhola mostrou-se pela primeira vez sem peruca, com o cabelo curto.

Uma partilha feita na sua página de Instagram e que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores. De acordo com o jornal Marca, a publicação somou mais de 17 mil 'gostos' em apenas 16 minutos. Além sido, a caixa de comentários encheu-se de elogios à beleza de Carbonero.

Recorde-se que o casal tem dois filhos em comum, Martín, de seis anos, e Lucas, de três.

