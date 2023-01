Sara Barradas não poupou nos elogios que fez a Matilde Breyner e Isabela Valadeiro, com quem tem contracenado na peça de teatro 'Trair e Coçar é só Começar'.

"Quero aproveitar para registar que, nos últimos tempos, tenho tido a sorte de me cruzar com mulheres incríveis, a trabalhar, mulheres bem resolvidas no que toca aos valores que considero fundamentais na formação de um ser humano e que promovem a socialização respeitosa entre os demais", começa por referir.

"Mulheres que não precisam de menosprezar, humilhar nem pisar outras para alcançar os seus objetivos ou para se sentirem superiores. Mulheres que não têm inveja e não falam mal das outras. Porque todas têm o seu lugar e há espaço para todas. Mulheres que se preocupam, que ouvem, que divertem", sublinha.

"Não podia ficar mais feliz por viver isto e por, pouco a pouco, ir somando amizades e ligações que ficarão para a vida", diz, por fim.

Eis a publicação:

