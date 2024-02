"Há 10 anos que não cortava assim o cabelo". Foi assim que Sara Barradas começou a publicação que fez na sua página de Instagram esta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, onde anuncia a mudança de visual.

Para dar vida a uma nova personagem, a atriz teve de adaptar a sua imagem e destacou este momento junto dos fãs.

"Quem me conhece, como atriz, sabe que não me recuso a mudanças de visual. Sou atriz. Empresto o meu corpo às personagens. Fazer personagens diferentes sempre com o mesmo visual não faz sentido, nem para mim, nem para o espectador. Desde que a mudança não seja nociva para mim, não vejo porquê recusar. Mas nos últimos anos tenho tido a felicidade de estar sempre com o cabelo tal como mais gosto: comprido. Ora a meio das costas, ora um pouco mais curto, mas sempre comprido. Ora castanho com nuances, ora ruivo, ora preto, mas comprido", começou por explicar na legenda do vídeo.

"Para a próxima personagem, o realizador e a cabeleireira acharam que seria melhor o cabelo curto. E assim será. Se é como mais me identifico? Não. Mas é só cabelo… cresce. Tal como as unhas… adeus unhas compridas e coloridas. Ossos do ofício. P.S- A minha cara enquanto vejo o cabelo a ir embora", escreveu, por fim. Veja a mudança na publicação abaixo:

