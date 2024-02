Sara Barradas e José Raposo estiveram a aproveitar uns dias na cidade do amor.

Na sua conta no Instagram, a atriz partilhou um pequeno vídeo onde mostra algumas imagens destes dias e na legenda deixa algumas considerações sobre a cidade.

"Plus de Paris: Catedral de Notre-Dame ainda está fechada para obras (naturalmente) desde o fatídico incêndio.

Adorei a experiência de contemplar Les Nymphéas de Monet, no Museu de L’Orangerie. Uma experiência a 360º e apenas com luz natural, tal como Monet queria que fosse. Andámos mais a pé estes dias em Paris do que no ano 2023 todo! Filmei a loja da Diorrrrrrr para os fãs da nossa peça 'Trair e Coçar é só Começar'!

A Casa de Ópera de Paris ou Ópera Garnier é dos edifícios mais bonitos da cidade. A obra-prima é do arquitecto Charles Garnier e foi inaugurada em 1875. As Galerias Lafayette são o 'Corte Inglês' cá do sítio, mas em bom! O que é aquela cúpula em aço cheia de vitrais lindíssimos?! Os elevadores antigos, lindos também. Não conhecia e adorei.

Por fim, como já tínhamos visto um espetáculo do Lido, noutra visita a Paris, agora foi a vez do Moulin Rouge. Paris, sua cinzentinha linda, je t’aime! À la prochaine!", escreveu a atriz.

Veja o vídeo abaixo.

