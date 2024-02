José Raposo completou este sábado, 3 de fevereiro, 61 voltas ao sol. A mulher, Sara Barradas, fez questão de destacar a data através de uma emocionante dedicatória, na qual evidencia todas as qualidades do ator, que fizeram com que se apaixonasse por ele "há 14 anos".

"Tudo o que disser sobre ti, sobre quem tu és, sobre o que és para mim e sobre como me fazes sentir será sempre pouco. E o tanto que te quero dizer, não é aqui que o faço", começa por sublinhar.

Na visão de Sara, José é um dos "melhores atores que o país já teve", lamentando que não seja reconhecido o suficiente por isso.

"É fácil constatar as tuas qualidades (que eu tanto aprecio). A tua integridade, a tua honestidade, a tua bondade. É fácil entender os teus defeitos (que às vezes me deixam com os nervos em franja). A tua demora, a tua indisciplina pessoal e profissional", sublinha.

A artista realça que o marido não "gosta de conflitos e discussão", mas que adora falar com as pessoas. "É fácil constatar a tua preocupação com os mais velhos e sentir a idolatria que lhes tens. É fácil rir contigo e rir de ti também. É fácil ver-te chorar, porque te emocionas facilmente. É fácil gostar de ti. Amar-te. Seja como marido, como amigo ou como pai. É tão fácil", reflete.

Recorde-se que em comum, José Raposo e Sara Barradas têm uma filha: Lua, de quatro anos.

