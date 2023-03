Assim como muitos outros artistas, Sara Barradas não deixou passar em branco o Dia Mundial do Teatro, celebrado esta segunda-feira, 27 de março.

Na sua página de Instagram, a atriz destacou algumas peças de teatro que fez, estando a subir ao palco desde 2012.

Um dia especial que levou Sara Barradas a recordar grandes nomes do teatro, sem esquecer o marido, José Raposo.

"[...] E falar deste dia sem falar do José Raposo não dá. Foi com ele que fiz a minha primeira peça ('Isto é que me dói' de Paulo Pontes, encenação de Francisco Nicholson - primeira foto), e é com ele que estou a fazer a última ('Trair e Coçar é só Começar' de Marcos Caruso, encenação de Miguel Thiré). E foi com ele que aprendi muito, muito mesmo do que sei de teatro. Porque ler e estudar é maravilhoso e enriquecedor, mas há coisas que só se aprendem vendo e fazendo", escreveu.

"Obrigada meu amor, por partilhares o teu talento, sabedoria e inteligência cénica comigo", acrescentou. "Feliz dia mundial do teatro para todos os fazedores e consumidores do mesmo", completou.

Veja a publicação na íntegra:

De recordar que Sara Barradas e José Raposo estão casados desde 2011 e juntos são pais da pequena Lua, que nasceu em 2019.