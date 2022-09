Dois meses após terem terminado as gravações da novela 'Quero é Viver', Sara Barradas recorreu às redes sociais para confessar as saudades que tem deste trabalho, onde interpretou Olga.

Esta quarta-feira, a atriz destacou junto dos fãs algumas imagens dos bastidores e escreveu: "Sempre que olho para trás, é destes momentos que me lembro: o caos organizado, e no meio desse caos a nossa loucura saudável. Sempre umas com as outras. Sempre uns com os outros".

"Tenho andado mais ausente aqui nas redes, devido aos meus projetos em teatro. Não tenho seguido diariamente a nossa novela, mas sempre que posso puxo para trás. É já aconteceu tanta coisa. As pazes feitas, os partos, as surpresas, bebés trocados, as zangas, muito choro. Tenho tantas fotos de cena para publicar, difícil é escolher! E vocês, têm acompanhado?", rematou.

