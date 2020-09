A endometriose é uma doença extremamente comum que se tornou recentemente um tema de discussão no debate sobre igualdade de género.

Os sintomas da doença são semelhantes aos da tensão pré-menstrual, mas muito piores. A dor pode ser extremamente debilitante e afetar a saúde física e mental. Infelizmente, a falta de consciencialização entre os doentes e os profissionais de saúde resultou na normalização desses sintomas, a um ponto em que muitas mulheres passam anos sem serem diagnosticadas.

Com o tema na ordem do dia, são cada vez mais as celebridades a revelar publicamente terem sido diagnosticadas com a doença. Clique na galeria para saber a história de todas elas.