Dados apontam para que a endometriose afete 10% das mulheres em idade reprodutiva e, dessa percentagem, estima-se que 30 a 50% venha a sofrer algum tipo de infertilidade. Trata-se de uma doença inflamatória crónica, que se caracteriza por um crescimento anormal do tecido endometrial fora do útero. “A endometriose é muitas vezes subdiagnosticada, sendo um dos principais desafios precisamente a normalização dos sintomas — como as ‘dores menstruais’ — que, quando intensas ou incapacitantes, não devem ser ignorados”, alerta Mónica Gomes Ferreira, ginecologista e cofundadora da MS Medical Institutes. De acordo com a mesma especialista, “quando existe suspeita de endometriose, há que preparar a consulta de ginecologia de forma informada e estruturada o que pode fazer toda a diferença no caminho para o diagnóstico e tratamento. A preparação permite que a consulta seja mais produtiva e centrada nas reais necessidades da mulher”.

Como se preparar para a consulta

Levar um diário de sintomas com registos de dor (intensidade, frequência, localização), alterações menstruais, desconforto gastrointestinal ou urinário, fadiga e impacto no dia a dia; Como se deve usar o diário de sintomas? Diz-nos Mónica Gomes Ferreira: “No diário de sintomas deve anotar-se diariamente os níveis de dor (numa escala de zero a dez), a sua localização, duração e qualquer sintoma gastrointestinal ou urinário. Deve também ser registado o ciclo menstrual, incluindo início, duração e intensidade do fluxo, bem como alterações de humor, energia ou sono. A toma de medicação e a eficácia dos tratamentos utilizados — ou a ausência de alívio — são igualmente dados importantes a registar. Este diário pode ser mantido num caderno, numa aplicação móvel ou em formato digital, e deve ser partilhado nas consultas médicas.”

com registos de dor (intensidade, frequência, localização), alterações menstruais, desconforto gastrointestinal ou urinário, fadiga e impacto no dia a dia; Anotar o histórico clínico , incluindo outras condições ginecológicas, tratamentos prévios, historial familiar de endometriose ou infertilidade;

, incluindo outras condições ginecológicas, tratamentos prévios, historial familiar de endometriose ou infertilidade; Recolher exames anteriores , como ecografias, análises ou relatórios de urgência;

, como ecografias, análises ou relatórios de urgência; Listar dúvidas ou preocupações para não esquecer nada durante a consulta.

Perguntas-chave a colocar ao ginecologista

Os meus sintomas podem estar relacionados com endometriose?

Que exames são indicados no meu caso e quando devem ser feitos?

A ecografia transvaginal com preparo intestinal é adequada para mim?

É necessário fazer uma ressonância magnética pélvica?

A laparoscopia diagnóstica é recomendada? Quais os riscos e benefícios?

Que opções de tratamento existem e quais são mais indicadas para o meu caso?

A endometriose pode afetar a minha fertilidade? Como posso agir preventivamente?

Exames que podem ser discutidos

Ecografia transvaginal especializada , de preferência realizada por um profissional com experiência em endometriose, podendo incluir preparação intestinal;

, de preferência realizada por um profissional com experiência em endometriose, podendo incluir preparação intestinal; Ressonância magnética pélvica , útil para avaliar lesões mais profundas (endometriose infiltrativa) e mapear os órgãos afetados;

, útil para avaliar lesões mais profundas (endometriose infiltrativa) e mapear os órgãos afetados;

Laparoscopia diagnóstica, considerada o “padrão ouro” no diagnóstico, pois permite observar diretamente os focos de endometriose e, em muitos casos, tratá-los no mesmo procedimento. No entanto, é uma técnica invasiva e só deve ser indicada quando os benefícios superam os riscos.

“Estar bem informada e envolvida no processo de decisão ajuda não só a obter um diagnóstico mais rápido, como também a escolher o plano terapêutico mais adequado ao estilo de vida e objetivos de cada mulher — seja controlo da dor, preservação da fertilidade ou melhoria da qualidade de vida”, alerta Mónica Gomes Ferreira.