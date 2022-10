A irmã de Patrícia Silva marcou presença esta sexta-feira, 21 de outubro, no programa 'Dois às 10', da TVI. Joana surpreendeu os apresentadores, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, e os espetadores que assistiam ao formato em casa com as incríveis parecenças com a irmã gémea.

Patrícia e Joana são muito semelhantes fisicamente, bem como no tom de voz e forma de falar.

Eis abaixo o vídeo que mostra parte do que contou Joana Silva sobre o jogo e personalidade da irmã gémea.

