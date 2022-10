Miguel Vicente ficou muito revoltado com as atitudes dos colegas com quem vive na casa do 'Big Brother' e que tiveram como consequência uma drástica diminuição do valor do prémio final.

Indignado com o facto de o castigo ter sido aplicado a todo o grupo, o jovem de Faro manifestou, uma vez mais, a sua opinião.

"Um protesto, contra as injustiças do programa. Estou aqui a perder dinheiro, a morrer de saudades e estou a pagar por coisas que não fiz. O prémio é para um, não é para todos. Estou a perder tempo e dinheiro, estou a perder tudo aqui fechado", atirou.

Miguel foi ainda mais longe e lembrou a falta de comida dentro da casa. "Não tenho comida, nem água do garrafão tenho. Tenho de beber água da torneira dessa máquina ordinária que nem água fresca manda", notou.

Recorde que o grupo foi sancionado pelo facto de alguns concorrentes terem associado o lançamento de foguetes sobre a casa a códigos combinados com a família e amigos no exterior.

