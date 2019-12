Na era das redes sociais, várias são as caras conhecidas que, por via das suas plataformas, deixam os fãs a suspirar com fotografias em que exibem o lado mais sensual (e muitas vezes atrevido).

Habituadas a ter as caixas de comentários 'em chamas', estas famosas são consideradas verdadeiros 'sex symbols' da atualidade.

Clique na galeria e veja as figuras públicas que já atingiram o pódio na corrida às mais sensuais do Instagram.

Leia Também: Os vestidos mais ousados da história da passadeira vermelha