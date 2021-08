A conversa com Manuel Luís Goucha, no ‘Conta-me’, da TVI, começou com a sua infância, uma fase marcante da sua vida. Santiago Lagoá contou que “nasceu com um problema de crescimento”, levando-o a passar por várias hospitalizações.

Aos oito anos teve de “tirar quatro centímetros de osso na perna esquerda”. Um processo delicado, mas que acabou por o tornar “mais forte a partir do momento em que aceitou” essa fase da sua vida. Já a aceitação só chegou em adulto.

“Uma criança que passa por isso fica uma criança rebelde, perde as brincadeiras de verão, ficas fechado em casa...”, lembrou.

“As cicatrizes são as minhas marcas de guerra”, afirmou, referindo que aprendeu a “relativizar”. “Por isso é que digo que ficamos muito mais fortes e não é qualquer coisa que nos abala”, acrescentou.

Uma etapa que se reflete também na decisão de ser pai. “[A paternidade] ainda não é projeto por vários [motivos], por egoísmo, por medo… E há um medo muito grande que me tem travado que é: e se ele nasce como eu. Isso assusta muito. Sei o que foi aquilo e não quero que ninguém passe por aquilo. Pode não acontecer, e é provável que não aconteça…”, desabafou.

