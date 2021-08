Cristina Ferreira recorreu às stories da sua página de Instagram para revelar que recebeu uma mensagem de Manuel Luís Goucha sobre a entrevista a Santiago Lagoá.

O apresentador esteve à conversa com Santiago e ficou "maravilhado". Uma entrevista que vai ser transmitida este sábado no programa 'Conta-me', da TVI.

"Acabei de receber mensagem do Manuel Luís Goucha. Maravilhado com a entrevista ao Santiago Lagoá. Diz que não estava à espera. E vamos ver sábado. No 'Conta-me", disse Cristina Ferreira.

Publicação de Cristina Ferreira© Instagram_dailycristina

