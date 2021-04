No dia em que revelou o segredo da sua perda de peso, Cristina Ferreira recebeu no seu programa o apresentador Santiago Lagoá.

Com o tema de 'Cristina ComVida' de hoje a girar em torno das dietas e da perda de peso, o apresentador do 'Somos Portugal' confessou que também sofreu uma grande transformação nos últimos meses. Santiago perdeu 11 quilos e com o mesmo segredo que Cristina: o jejum intermitente.

"Faço jejum há imenso tempo. Desde o início do primeiro confinamento", começa por explicar.

"Perdi 11 quilos. Passei dos 83 para os 71, mais ou menos", revela Santiago, que no seu caso opta por fazer jejum durante o período da manhã. O apresentador acorda e fica quatro horas sem comer.

No que diz respeito à dieta, Santiago Lagoá confessa que come de tudo.

Leia Também: Cristina Ferreira perdeu "8 quilos em 5 meses". Este foi o segredo