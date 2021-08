Sandra Silva, de 24 anos, esteve infetada com a Covid-19. A jovem atriz, que agora se dedica ao digital, não tinha ainda sido vacinada contra a doença por indicação médica, uma vez que está grávida do primeiro filho e ainda não tinha o resultado da ecografia morfológica.

"Acordei um dia e não mexia o corpo… além de estar entupida, mas isso achava que era da sinusite", começa por contar.

A digital influencer teve vários sintomas da doença e chegou a ser assistida no hospital.

"Dores no corpo, dores de cabeça horríveis, febre, nariz muito entupido, gosma na garganta, perdi o olfato e o paladar (estou a começar a recuperar), muito sono", refere, dando conta de quais os sintomas que mais a afetaram.

"Mandaram-me para o hospital um dia, fiz análises e como estava bem voltei para casa. Foi o dia em que vos pedi companhia... estive no covidário, gravida, quase 4 horas. Foi terrível", lembra.

Quanto ao bebé, Sandra acredita que "em princípio" está tudo bem. "O nosso sistema imunológico faz tudo para o proteger e garantir que está seguro, eu dizia ao longo destes dias que o bebé estava melhor que eu", recorda.

"Foram 10 dias muito pesados, quis viver isto com o João, em família, e agora que estou bem quis partilhar", diz, explicando o motivo pelo qual apenas agora decidiu fazer esta revelação aos fãs.

O namorado de Sandra, João, também estou positivo à Covid-19, mas "graças à vacina foi praticamente assintomático".

Tanto Sandra quanto João já fizeram novos testes e, após 10 dias de isolamento, estão ambos 'livres' da doença.

Quanto à forma como poderá ter apanhado o vírus, Sandra afirma: "Não sei e nunca vou saber".

"Estive com duas pessoas nos dias antes, fora o João, que até agora estão bem. Como sabem, tinha todos os cuidados, não estávamos com praticamente ninguém. Testamos todas as semanas... enfim, até no supermercado pode ter sido", realça.

