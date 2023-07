Sandra Silva usou as redes sociais para partilhar uma fotografia em família tirada nas últimas férias, na Grécia, de onde regressou esta semana. Na imagem, a influenciadora digital aparece sorridente ao lado do companheiro, João Borges, e com o filho de ambos, Vasco, ao colo.

Na mesma publicação, Sandra revela ainda que vai fazer parte de um novo projeto relacionado com viagens, do qual dará detalhes brevemente.

"Um registo de família das férias para vos dizer que não, não vamos ter mais um filho (pelo menos para já) e o João também não se vai despedir. O que decidimos no aeroporto em Creta está relacionado com o nosso novo projeto. Apontem na agenda, sábado revelamos tudo!", escreveu.

