Sandra Silva continua a tornar a sua página de Instagram numa montra para o que acredita ser a maternidade real, ou pelo menos, para contar aquela que tem sido a sua história desde que há três meses foi mãe pela primeira vez.

Esta quinta-feira, 26 de maio, a jovem atriz e criadora de conteúdos embarcou na sua primeira viagem de trabalho desde o nascimento do filho. Sandra viajou na companhia de uma amiga rumo a Milão e o pequeno Vasco ficou ao cuidado do pai.

"Já saí de casa. Tenho o coração pequenino, mas o Vasco ficou a rir", contou ao sair de casa de madrugada.

Ao longo da manhã e já no aeroporto, Sandra foi partilhando as peripécias e acontecimentos que marcaram as primeiras horas de viagem. "Como vim com o soutien de tirar leite (tem imenso volume) mandaram-me para o lado e perguntaram-me se tinha um saco no peito", revelou.

Pouco depois, indiferente a polémicas, Sandra Silva fotografou-se dentro do avião a tirar leite com ajuda de um soutien adequado e duas pequenas bombas.

"A cumprir os meus deveres no avião", brincou.

Veja todas as imagens na galeria.

Leia Também: "Sem filtros". Sandra Silva mostra o corpo dois meses após o parto