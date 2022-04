Sandra Silva voltou a partilhar com os seus seguidores do Instagram uma imagem do que no seu caso é a maternidade real. A atriz, de 25 anos, filmou-se em lingerie diante do espelho para mostrar como está o seu corpo dois meses depois de ter sido mãe pela primeira vez.

"Sem filtros, é assim que está o meu corpo pós-parto. Não faço dieta, nem voltei ao pilates (volto em maio)", realça Sandra, que promete começar nas próximas semanas a fazer massagens drenantes com maior frequência.

A atriz, conhecida pela sua participação em 'Morangos com Açúcar', da TVI, é mãe do pequeno Vasco, fruto do namoro com João Borges

