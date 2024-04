Sandra Silva e o companheiro, João Borges, vão ter um podcast. O anúncio foi feito por ambos através de um vídeo publicado na noite desta terça-feira, dia 2 de abril, no Instagram.

"Sim, é isso mesmo! O João está pronto, não para um segundo filho, mas para a novidade que guardávamos há meses! O nosso podcast 'Não me leves a sério' chega já em maio", começou por contar a influenciadora digital.

"Se quiserem ter uma antevisão antes de sair nas plataformas habituais, vamos fazer o primeiro episodio ao vivo no dia 14 de abril no Casa Cheia. Berros!! Pronto, está no mundo! Vamos contrariar o mercúrio retrógrado", concluiu.

